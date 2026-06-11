JPFA 日本プロサッカー選手会(JPFA)は11日、マンチェスター・シティウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)MF長谷川唯が、JPFAアワード女子2025-26で第3代最優秀選手賞に選ばれたことを発表した。2年連続の受賞となる。長谷川はJPFA公式サイトのインタビュー映像の中で「一緒に対戦したりしている選手たちからの投票で選ばれたことをすごく嬉しく思っていますし、そういう賞が何よりも重いものだと思っているので、本当に今