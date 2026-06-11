WEリーグのちふれASエルフェン埼玉は11日、DF柘植沙羽(20)が4月に第1子を出産したことを発表した。クラブは公式サイトで「母子ともに健康であり、現在は体調も安定しております」と報告。「今後につきましては、育児とコンディションの回復状況を見ながら、競技復帰に向けて準備を進めてまいります」と伝えている。柘植は藤枝順心高時代に全日本高等学校女子サッカー選手権の3連覇に貢献。2025年にちふれASエルフェン埼玉へ