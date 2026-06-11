【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組によるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」のMVが公開された。 ■お互いに向き合いマシュマロを焼くシーンなど穏やかな場面も 「ICONIC BY MISTAKE」のMVは、疾走する自動車のシーンから始まる。サイレンが騒々しく鳴り響くなか、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEも、それに負