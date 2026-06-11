マルマエ [東証Ｐ] が6月11日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。26年8月期の連結経常利益を従来予想の30億円→39億円(前期は19.3億円)に30.0％上方修正し、増益率が55.0％増→2.0倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益も従来予想の15.3億円→24.3億円(前年同期は9.9億円)に58.7％増額し、増益