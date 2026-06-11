☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【6月】 11日(木)92.89 10日(水)99.39／1237円安・6万4500円割れ ９日(火)97.76／1392円高・6万5000円台回復 ８日(月)92.68／2563円安・6万4500円割れ ５日(金) 101.05／882円安・6万7000円割れ ４日(木)95.84／931円安・6万7500円割れ ３日(水)90.33／1667円高・6万8000円台突破 ２日(火)90.33 １日(月)88