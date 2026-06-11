ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）のパイレーツ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。投手としては、6回2／3を投げて6安打4失点（自責3）。勝利投手の権利を持ってマウンドを降りたが、救援陣が崩れて7勝目はお預けとなった。打者としては、9回の第5打席に意地の12号2ランを放ったが、チームは8－9で敗れた。米地元放送局『スポーツネットLA』など複数メディアが伝えている。 ■ABSチャ