NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。オリックスは3選手を入れ替えました。登録抹消されたのは曽谷龍平投手と石川亮選手です。曽谷投手は前日のヤクルト戦で完投の活躍。5回まで三者凡退に打ち取ると、その裏に7点の援護を受けます。6回にモンテル選手と増田珠選手にタイムリー、9回にオスナ選手にホームラン被弾するも9回125球の熱投で4勝目を手にしました。石川選手は昇格後、2試合出ましたが守備要員にとどまりました。代わっ