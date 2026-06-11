◇都市対抗野球・西関東予選第2代表決定トーナメント3回戦ENEOS4―5三菱重工East（2026年6月11日横浜スタジアム）都市対抗最多12度の優勝を誇るENEOSが三菱重工Eastにサヨナラ負けし、7年連続となる都市対抗出場を逃がした。まさかの結末だった。2点リードの8回、満を持して4番手に指名した関根智輝投手（27）が最終回無死から3連打を浴びて同点に。5番手の加藤三範投手（27）は2死を取ったものの代打・八戸勝登外野手（