新潟県庁で県民栄誉賞を受賞し、花角英世知事（中央）と記念写真に納まるフィギュアスケートの中井亜美選手（左）とスノーボードの山田琉聖選手＝11日午前新潟県の花角英世知事は11日、ミラノ・コルティナ冬季五輪でいずれも銅メダルを獲得したフィギュアスケートの中井亜美選手（18）とスノーボードの山田琉聖選手（20）に県民栄誉賞を授与した。県庁で開いた表彰式で功績をたたえ「今後の活躍を本当に期待している」とエールを