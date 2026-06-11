ラグビー元日本代表でリーグワン１部、東京ＳＧのＳＨ福田健太が１１日、自身のインスタグラムを更新。「結婚しました！明るく幸せは家庭を築いていきます。Ｍｒ．＆Ｍｒｓ．Ｆｕｋｕｄａ」と記し、チームのユニホームを着て見つめ合う妻との２ショットや、タキシードとウェディングドレス姿の２ショットを投稿した。お相手はフリーアナウンサーの臼井佑奈で、臼井も自身のインスタグラムに「ＷｅｇｏｔＭＡＲＲＩＥＤ少