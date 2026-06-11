◇出場選手登録【日本ハム】孫易磊投手（先発要員）【オリックス】堀柊那捕手（慶弔休暇特例代替選手）【楽天】中込陽翔投手、泰勝利投手、内星龍投手（中継ぎ強化）【ロッテ】広畑敦也投手（中継ぎ強化）【阪神】伊藤将司投手（先発要員）【巨人】小浜佑斗内野手（内野強化）【広島】フレディ・ターノック投手（先発要員）【ヤクルト】拓也投手（中継ぎ強化）、下川隼佑投手（先発要員）、モイセエフ・ニキータ外野手（外野強化