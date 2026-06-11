フォークロックバンド「たま」の元メンバーでシンガーソングライターの石川浩司（64）が11日、Xを更新。2日に亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんとの思い出をつづった。石川は「ガッツ石松さん。番組で共演した時、僕のことを知らないのはしょうがないけど、大声で『誰だ？あれ』と言われて、周りの人が慌てて『あっ、有名なミュージシャンの方で!』と一所懸命フォローし