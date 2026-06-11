Microsoftは6月9日(マイクロソフト)、毎月第2火曜日に実施するセキュリティ更新プログラム「Patch Tuesday」の下で、203件の脆弱性に対応したと明らかにした。この数はPatch Tuesday史上最大規模。このうち30件以上が最も深刻な「Critical(緊急)」評価で、3件は修正前に情報が公開されたゼロデイ脆弱性だ。.