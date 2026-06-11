お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が11日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。シミ取りの施術を受けたことを明かした。パーソナリティーの清水ミチコ、ゲストの俳優内藤剛志と健康についてトークする中、清水から突然「全然関係ないけど、あんたシミ取りしたの？」と指摘された。塙が「今関係ないじゃないですか」とタジタジになると、内藤は「言っていいかどうか分からなかったけど、会った時