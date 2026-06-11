「体型が気になるから、自然とゆったりした服ばかり選んでいる」という人は少なくないかもしれません。もちろん体型カバーは大切ですが、隠そうとするほど、かえって重たい印象につながることも。2026年春夏は、軽さや動きのあるシルエットがトレンド。自然と若々しく見える人は、体型を隠すことよりも“見え方を整えること”を意識しています。体型を隠すほど“シルエットが曖昧”になる体型をカバーしようとして、オーバーサイズ