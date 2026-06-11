テレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第10話が、きょう11日に放送される。『惡の華』第10話より常磐(中西アルノ)が書く小説の主人公にかつての自分の姿を重ね、続きが見たいと言う春日(鈴木福)の熱い想いに、常磐は小説を書き進めようと決意する。心を通わせ始めた2人。その帰り道、常磐と一緒にいた春日は佐伯(井頭愛海)と偶然再会。連絡先を交換することに。改めて会うことになり、お互いの近況を報告していると「仲