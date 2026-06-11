好きなカフェ。ハマっているドラマ。最近夢中になっている趣味。そんな話をした時、思った以上に男性が興味を持って質問してくることありませんか？男性は本命相手に対して、“相手の好きなものへの関心”が自然と強くなります。“好きな理由”まで知りたがる男性は本命相手には、「へぇ」で終わりません。「どこが好きなの？」「いつからハマったの？」と好きになった理由を聞いてくるでしょう。これは趣味そのものに興味があると