午前中は元気だったのに、夕方になると急に疲れを感じること、最近増えていませんか？40代以降は、仕事や家事、睡眠不足だけでなく、日中の過ごし方によっても疲れの感じ方が変わりやすくなるもの。そこで今回は、40代・50代が見直したい“午後の過ごし方”について紹介します。昼食後に座りっぱなしになっていない？デスクワーク中心の生活では、昼食後もそのまま座り続けることが少なくありません。しかし最近は、“長時間座り続