【マイニンテンドーストア：「Nintendo Switch 2（多言語対応）」購入条件の追加】 6月11日 発表 任天堂は6月11日、公式通販サイト「マイニンテンドーストア」において、Nintendo Switch 2（多言語対応）の購入に必要な条件を追加した。 マイニンテンドーストアでのみ販売されている多言語対応のSwitch2。5月末にプレイ時間に関する購入条件が撤廃されていたが、その後“買