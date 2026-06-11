仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）の新キャストとして、斎藤利三役で内藤剛志、吉祥役で鶴田真由、羽柴与一郎役で大西利空の出演が発表された。【写真】京の遊女屋のおかみ・吉祥役を演じる鶴田真由今回発表されたのは、いよいよ近づいてきた「本能寺の変」、そして、秀吉と明智光秀がぶつかる「山崎の戦い」に関係する人々を演じるキャスト陣。内藤剛志が演じる斎藤利三は、明智家の家