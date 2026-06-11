女優の豊嶋花（１９）が近影を公開し、注目を集めている。豊嶋は１１日までに自身のインスタグラムを更新し、フリルブラウスとすっきりまとめたショートヘアで、かわいらしいコーディネートを披露。「外がしとしと静かな代わりに頭の中がガンガンうるさい季節みんなも無理せずね〜」と、フォロワーに向けてメッセージを送った。この投稿には「花ちゃんボブ可愛すぎるよ服も可愛いしそばかすも可愛すぎ！！！！」「天使」