６月１４日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル）で初陣を迎えるトゥザファイナル（牡、美浦・小島茂之厩舎）は、パワフルな馬体を誇るナダル産駒だ。担当するのは今春に定年で引退して、新たに補充員の厩務員として働き始めた国枝栄元調教師（７１）で、厩舎スタッフに転身してから自身初の新馬戦に臨む。「パワーを感じる。俺も角馬場で乗ったけど、なかなかしっかりした歩様。ただ、でかいので頭絡（とうらく、頭部