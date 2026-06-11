俳優の渡辺謙が１１日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、肺炎で亡くなった元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんを追悼した。ガッツさんは俳優としても活躍し、渡辺とは１９８６年のＮＨＫ連続テレビ小説「はね駒」で共演した。渡辺は「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました」と書き出し、朝ドラの撮影を回顧。同作で渡辺は、斉藤由貴演じる主人公・りんの夫となる小野寺源造