◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝６月１１日、美浦トレセン日経賞２着から挑むミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）は、１８年に７番人気のミッキーロケットが制した２枠４番に決定した。林調教師は「ここ３戦は最内か大外枠という極端な枠が続いていましたが、自在性があってこなしてくれました。今回は内枠の偶数枠を引けて、競馬はしやすい