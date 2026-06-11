９月の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権は１２日から３日間、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われる。１１日は同会場で前日会見が行われ、前回女子１００メートルと２００メートルで２冠を達成した井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が出席した。「今大会に向けてしっかり練習を積んできた。本数が多い中、一本一本、しっかりとタイムを狙っていきたい。体力面もスピード面も強化して練習に取り組んで