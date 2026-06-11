◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク）楽天は１１日、６投手の入れ替えを行った。内星龍、泰勝利、中込陽翔の３投手を出場選手登録。中継ぎの層を厚くした。代わって古謝樹、西垣雅矢、津留崎大成の３投手が出場選手登録を抹消。古謝は前日１０日の巨人戦に先発したもの１回１失点で緊急降板。上半身の違和感のため大事をとっての降板と発表されていた。この日の全体練習には姿が