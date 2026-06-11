女優の山村紅葉が１１日、都内で小説家デビュー作「祇園の秘密血のすり替え」（１７日発売、双葉社）の発売記念取材会を行った。“ミステリーの女王”と称された推理作家の母・山村美紗さんが亡くなった６５歳で挑むデビュー作は、美紗さんが数多くの作品で描いた京都を舞台に、花街と歌舞伎界の愛憎劇を描く。過去にエッセー連載の経験はあったものの、小説は初めて。「一気に書き下ろしで書くのは自信がなかったけど、書