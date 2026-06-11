男子１００メートルで１０秒００の高校記録を持つ清水空跳（星稜高）が１１日、自身のインスタグラムを更新し、陸上の日本選手権（１２〜１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）を欠場することを明かした。５月のセイコー・ゴールデングランプリでアップ中に左太もも裏を痛め、直前に欠場を発表。「５月に受傷した肉離れは順調に回復してかなり走れてはいますが、怪我明けすぐのハイスピードレースは再発する可能性が高いと考え