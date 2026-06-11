マイアミではW杯7試合が開催される4年前のカタール・ワールドカップ（W杯）で、アルゼンチン代表は悲願の世界王者に輝いた。そのエースであるFWリオネル・メッシは、現在アメリカのメジャーリーグサッカー（MLS）インテル・マイアミに所属している。野球、アメリカンフットボール、バスケットボール、アイスホッケーが4大スポーツと言われるアメリカだが、メッシが加入した2023年からは、マイアミにおけるサッカー人気は変わった