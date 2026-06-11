着用後のパッチは限定トレーディングカード化される見込み北中米ワールドカップにおいて、現地時間6月10日、大会初出場となる選手がシャツに特別な「デビューパッチ」を着用する新制度が導入されることが分かった。英公共放送「BBC」が報じており、対象の選手たちは「収集可能なパッチを着用する」と伝えている。この試みは、2031年から国際サッカー連盟（FIFA）のトレーディングカード部門のパートナーとなるファナティクス社