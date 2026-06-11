女優の国仲涼子が9日、47歳の誕生日を迎えた。出演しているテレビ朝日系ドラマ「マイ・フィクション」の公式インスタグラムがバースデーケーキを贈った写真を公開し、ファンから祝福メッセージが届いている。 【写真】放送から25年47歳になっても美しさは変わらない ドラマの公式インスタで「本日は香坂睦美 役#国仲涼子 さんのお誕生日ですおめでとうございます！素敵な一年になりますように