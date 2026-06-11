誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は、2026年北中米ワールドカップ（W杯）で日本の「神風」応援を阻止すべきだと主張した。11日、徐教授はSNSを通じて、「南アフリカ共和国、カタールに続き、北中米W杯でも『神風』応援が登場する場合、国際サッカー連盟（FIFA）は必ずこれを阻止しなければならない」とし、「神風応援が登場したときは、まずFIFA側に知らせ、その後、世界中の報道陣に告発する予定だ