開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されています。そのアニバーサリーイヤーをお祝いし、25年の歴史を音楽で振り返るアルバム『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム』 [デラックス]、そして［プレミアム・ボックス］の2種が7月29