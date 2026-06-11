11日午後1時半すぎ、東京・新橋のパチンコ店などが入るビルで、ゴミ置き場が燃える火事がありました。警視庁などによりますと、11日午後1時半すぎ、港区新橋のパチンコ店やサウナ店が入るビルで、「1階が燃えている」と通報がありました。1階にあるゴミ置き場の辺りから火が出たとみられ、東京消防庁がポンプ車など22台を出動させて消火活動にあたり、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められました。この火事で、ゴミ置き場5平方メ