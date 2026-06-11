今大ヒットとなっているNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。占い師として一世を風靡した細木数子に注目が集まる一方で、その“黒い噂”や裏社会とのつながりも話題になっています。そもそも占い自体が悪徳商法と紙一重のビジネスであることを、元占い師で『占い師ぶっちゃけ話元プロが明かす業界の黒い実態』（清談社Publico刊）の著者であるまねまね氏も指摘しています。今回は、今まで依存症者のさまざまな相談に乗ってきたま