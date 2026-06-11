NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。日本ハムは2投手を入れ替えとなりました。1軍登録された孫易磊投手は、11日のDeNA戦に今季初先発。台湾出身の21歳右腕は、今季ファームで8試合の先発を含む9登板で、2勝3敗、防御率2.54の成績を残しています。登録抹消となった加藤貴之投手は、今季10試合で6勝1敗、防御率2.92の成績。前日のDeNA戦は7回2失点で白星をあげました。