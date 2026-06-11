ここにLINEのやり取りの記録がある。一般に、「池袋暴走事故」と呼ばれる事故の被害者遺族・松永拓也さんと、妻・真菜さんの日常だ。日時は2019年4月19日、午前11時半過ぎに届いた真菜さんからのメッセージと、12時にした2分弱のビデオ通話の痕跡。松永さんは「公園に莉子（長女）を連れて行っているというので、電話したいと思って会社の昼休みにかけたんです」と微笑んだ。午前12時23分ころ、高齢者が運転する車が、真菜さんと莉