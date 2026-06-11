サッカーW杯北中米3カ国大会の開幕戦を控えるメキシコシティー競技場＝10日、メキシコ市（共同）【メキシコ市共同】4年に1度のサッカーの祭典、第23回ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は11日午後1時（日本時間12日午前4時）からメキシコシティー競技場での1次リーグA組のメキシコ―南アフリカで開幕する。8大会連続出場の日本は14日（同15日）のF組初戦でオランダと対戦する。10日は練習拠点の米ナッシュビル近郊で調整した