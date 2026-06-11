セクシー女優の海外人気については、以前より話題になることが多い。台湾では有名女優が集う巨大イベント「TRE（台湾国際紅人展）」が開催され、2024年は20万人を超える来場者数を記録した。集客が強い演者は個人オフ会を海外で開催できるほどの人気を博し、日本人より熱量が高いファンが多い……といっても過言ではないだろう。某人気女優が雑誌の表紙を飾ったり、交通系ICカードのデザインに選ばれるなど、海の向こう側で