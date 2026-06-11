お笑いタレントのカンニング竹山（55）が11日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。肺炎のため亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松さんを悼んだ。この日ガッツさん本人の公式SNSを通じ、6月2日に肺炎のため都内の病院で亡くなったことが発表された。76歳だった。番組の終盤でガッツさんの訃報（ふほう）が伝えられると、竹山は「若いですね。残念ですけどね」と哀悼の意を表した