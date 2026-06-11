元世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）ライト級王者のガッツ石松さんが６月２日、肺炎のため死去した。７６歳だった。本人の公式ＳＮＳで明らかにされ、「生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです」としている。葬儀は近親者のみで執り行った。お別れの会などは未定。