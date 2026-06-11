月刊誌『裏モノJAPAN』（鉄人社）で長年、「長く生きてみてわかった人生の教訓」という連載記事を掲載している。編集部員が首都圏や関西エリアの居酒屋に直接足を運び、40代、50代の男性客（一部女性）に、この歳になったからこそ気づいた「生きるとは？」を問うた企画である。立場や環境は様々なれど、取材対象者の大半がごくフツーに生きてきた市井の人々である。ドラマチックなものは何もない。むしろ、酒が入ってるぶん下