◇交流戦楽天―巨人（2026年6月11日楽天モバイル）10日の巨人戦から指揮を執っている楽天の塩川達也監督代行（43）のもと、11日に泰勝利投手（22）、内星龍投手（24）、中込陽翔投手（24）の中継ぎ3投手が出場選手登録された。左腕の泰は今季初昇格となる。昨季イースタン・リーグのセーブ王に輝いた泰は「自分のやれることからしっかりやっていけばチームの勝利に貢献できる」と意気込んだ。前日に先発したものの、上