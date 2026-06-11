乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオDef TechのMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告（45）が11日、インスタグラムを更新。ファンや関係者に謝罪するとともに、今後の活動などについて説明した。西宮被告は「このたびは、私自身の行動により、多くの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「自分の行動によって生じた影響の大きさを受け止め、日