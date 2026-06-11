楽天が１１日、古謝樹投手、西垣雅矢投手、津留崎大成投手の出場選手登録を抹消。代わって中込陽翔投手、泰勝利投手、内星龍投手を登録した。パ・リーグではほかにオリックスが曽谷龍平投手、石川亮捕手を抹消し、堀柊那捕手を登録。日本ハムが加藤貴之投手を抹消し、孫易磊投手を登録。ロッテが毛利海大投手を抹消し、広畑敦也投手を登録。ソフトバンクが松本晴投手を抹消した。オリックスの石川は慶弔休暇特例の対象選手で