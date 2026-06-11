―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆女性との「距離感」をバグらせている男性婚活や恋活の現場で、「一生懸命アプローチしているのになぜか既読スルーされてしまう」、あるいは「2回目のデートに繋がらない」と悩む男性は少なくありません。彼らの話を深く聞いていくと、ある共通した「致命的な弱点」が見えてきます。それは、女性との「距離感」を