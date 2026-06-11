元NHKアナウンサーの神田愛花（45）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。夫の日村勇紀（54）と行列に並んだエピソードを語った。番組では「上田と女が吠える夜インターナショナル」として、22カ国の女性が出演し、日本とそれぞれの母国の違いについて議論した。海外選抜の出演者は日本の食のこだわりについて語り、行列ができることがないという国のエピソードが紹介された。神田は「並びま