県警は、新潟市西区に住む20歳の会社員の男2人を、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで11日までに検挙したと発表しました。麻薬及び向精神薬取締法違反（大麻施用）で逮捕された2人は、いずれも新潟市西区に住む会社員の男（20）です。警察によりますと、2人はことし5月上旬から11日頃までの間、新潟市西区内において、麻薬である大麻を若干量使用したといいます。男らは5月14日に別の傷害事件で逮捕されており、この事件の捜査の