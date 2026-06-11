きょう午後、鹿角市花輪の田んぼでクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、11日午後1時10分ごろ、鹿角市花輪字西町の田んぼにクマ1頭がいるのを、車で走っていた50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約60メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出さ