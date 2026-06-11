日本航空（JAL）は6月5日の世界環境デーに合わせ、2025年度に設定した使い捨てプラスチック削減目標を達成したと発表した。客室とラウンジでの自社規格の使い捨て製品から、新規石油由来プラスチックを全廃した。さらに、貨物や空港での環境配慮素材配合への変更も達成した。JALグループは3R（Reduce・Reuse・Recycle）に「Redesign」を加えた4つの取り組み方針のもと、まずは使い捨てプラスチックの必要性を見直すところから削減